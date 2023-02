Messina e i tre scenari in caso di terremoto. Ecco il Piano della Protezione civile

Magnitudo 7.8. Un evento terribile. Come le immagini che arrivano dalla Siria e dalla Turchia. In questi casi, come sempre, scattano due azioni-reazioni: la gara della solidarietà, che ci vede spesso in prima fila in ogni tragedia nazionale o internazionale, e l’ora delle riflessioni sugli scenari possibili, in una città che, purtroppo, sorgendo in uno dei luoghi a più alto rischio sismico del pianeta, ha il terremoto stampato nel suo stesso Dna.

Messina si è dotata di un Piano comunale di Protezione civile, che è impostato, per quanto riguarda il rischio sismico, su tre scenari di danno, in relazione alle previsioni del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Sono tutti scenari con magnitudo inferiore a quello del sisma che ha devastato le regioni del confine siro-turco. E sono scenari che individuano l’epicentro, più o meno, nello stesso luogo dove corre la faglia sotterranea nelle profondità dello Stretto, che gli scienziati hanno di recente individuato come responsabile del sisma del 1908.

Il primo evento ipotizzato è quello che fa riferimento più diretto al tremendo terremoto del 28 dicembre 1908, l’evento più forte mai verificatosi in Italia: la magnitudo è pari a 7,24 (corrispondente al grado XI della scala Mercalli), la probabilità di eccedenza è del 2 per cento nell’arco di 50 anni, il periodo di ritorno è fissato su 2475 anni. Un terremoto come quello di 114 anni fa, dunque, potrebbe ripetersi in un arco temporale molto ampio, addirittura anche nel 4mila dopo Cristo.

