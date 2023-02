Capo d’Orlando, studenti lasciati ancora al freddo: monta la protesta alla “Mancari”

I genitori degli alunni della scuola media “Ernesto Mancari” di Capo d’Orlando continuano a lamentarsi per il funzionamento dei riscaldamenti all’interno dell’istituto di Via Piave.

Qualche giorno fa, come nell’immediatezza pubblicato dalla Gazzetta del Sud, il tecnico specializzato si era recato nell’edificio per riparare il guasto che non aveva consentito l’accensione dei riscaldamenti. Il lavoro era così iniziato e sembrava, in un primo momento, che la situazione fosse tornata alla normalità. Ieri mattina, però, le aule erano ancora fredde e l’impianto non ha funzionato.

Sull’accaduto la Gazzetta del Sud ha sentito l’assessore all’Istruzione del comune paladino Salvatore Cirilla che ha spiegato come in effetti la situazione era stata risolta soltanto per le aule poste al primo piano dello stabile. Per quanto riguarda invece le classi del piano terra il lavoro era stato cominciato ma essendo la scuola chiusa non è stato ultimato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata