Scuole di Messina al freddo e al gelo, si allunga la lista dei disagi

Il consiglio comunale accelera sulla spinosa vicenda delle scuole al freddo e con problemi di aule che sarà affrontata già domani pomeriggio. È stata accolta in meno di 24 ore la richiesta di una seduta d’Aula urgente, per dibattere sui problemi delle scuole alle prese con ataviche criticità strutturali e il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento in parecchi plessi.

Nel frattempo, si allunga ogni giorno l’elenco delle scuole in sofferenza per il freddo. I piccoli alunni del plesso Cristo Re, appartenente all’XI Istituto comprensivo Paino Gravitelli, studiano al gelo. Le classi di Materna ed Elementari si trovano infatti nei locali dell’istituto religioso Cristo Re dei Padri Rogazionisti (quello accanto alla clinica), dove l’impianto di riscaldamento non è funzionante. Non sono giorni piacevoli neppure per gli scolari del plesso “Simone Neri” di Giampilieri Superiore: anche qui le aule non sono riscaldate e si rimane in classe con giubbotti e sciarpe. Un effetto domino che raggiunge anche la Primaria “Cesare Battisti”, dove a causa di un cortocircuito elettrico la caldaia non funziona. Stesso copione all’Istituto superiore “Antonello”, mentre situazione in stand-by alla Primaria “Annibale Maria di Francia” del villaggio Cep. Il plesso che fa parte dell’Istituto comprensivo “Catalfamo” è uno delle dieci scuole totalmente sprovviste di impianto termico.

