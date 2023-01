Messina, ottantotto posti in meno sulle navi della Caronte

Alla base della nuova esclusione del Gruppo messinese della Caronte & Tourist dal recente bando sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia vi è il mancato rispetto del requisito connesso al numero di viaggiatori trasportati.

Nel decreto del dirigente generale Fulvio Bellomo, dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità-dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e trasporti, si sottolineano i dettagli dell’esito della gara infruttuosa. In premessa, si ricorda che il 12 ottobre scorso era stato disposto il rinnovo della procedura di affidamento in concessione, senza esclusiva, dei servizi di trasporto di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose), in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, attraverso navi ro-ro, per la continuità territoriale marittima delle isole minori siciliane. Due giorni dopo, approvato il bando, articolato in cinque lotti: I Eolie (per un importo complessivo di 33.607.437 euro); II Egadi (14.776.765 euro); III Pantelleria (24.034.000 euro); IV Pelagie (41.172.859 euro); V Ustica (15.481.353).

