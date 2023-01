Messina, la rissa nella gara giovanile Gescal-New Eagles: sette squalifiche

Squalifiche dure com'era previsto. Dopo le violenze sui campi di gioco dello scorso week-end in gare giovanili. Per quanto riguarda l’incontro Gescal-New Eagles, sospeso al 46’ della ripresa, il giudice sportivo ha dato partita persa ad entrambe le squadre, comminato una multa pecuniaria alle società e squalificato complessivamente sette giocatori, che salteranno da quattro a sei turni. A seguito di un'espulsione nel finale era scoppiato il parapiglia, con tante persone coinvolte. Una decina di persone sono entrate in campo e si è scatenata una rissa, sedata con l'intervento dei carabinieri che hanno anche identificato delle persone.

Violenza anche tra lo Sporting Termini in lotta per la salvezza e la Fincantieri in corsa per un posto ai play off, valevole per il campionato allievi. In vantaggio per 1 a 0 la squadra ospite ha subito una espulsione per gioco falloso e a quel punto con i ragazzi dello Sporting che tentavano la rimonta e Fincantieri rimasta in dieci, il terreno dello stadio di Campofelice di Roccella (Palermo) s'è trasformato in un ring. A raccontare la violenza sono stati i dirigenti dello Sporting Termini nella pagina Fb del club dove sono state postate anche alcune immagini in parte oscurate dei propri giocatori. "Calcio d’angolo per lo Sporting ed ennesima mischia in area... spintoni, minacce di ogni tipo che portano a un ennesimo cartellino rosso», scelta che «scatena la follia», scrive la società Sporting Termini. «È stato qualcosa di vergognoso, indecoroso e sgradevole quanto successo - prosegue la società - I ragazzi dello Sporting Termini aggrediti con pugni, calci e pestati con violenza inaudita inspiegabile. In tutto ciò anche l'invasione di campo da parte dei genitori che hanno inveito e strattonato anche l’arbitro che aveva sospeso la partita. Una sola definizione: vergogna». Ferma condanna era arrivata dalla Figc regionale.

