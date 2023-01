Messina, la tragedia in un cantiere a Pace. Indagati i titolari di due ditte

L’Ufficio inquirente di Palazzo Piacentini ha concluso le attività di sua competenza in relazione all’incidente fatale a Salvatore Marchetta, l’operaio che il 26 maggio scorso precipitò da un balconcino al primo piano di un immobile a Pace. La sostituta procuratrice Anita Siliotti ha firmato l’atto di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia nei confronti di Antonio Mencaroni, 69 anni, e Maurizio Traina, 48 anni, titolari di due ditte impegnate negli interventi di ristrutturazione della villetta di un condominio in via Salita Passiatore. L’ipotesi di reato a loro carico è di omicidio colposo, come si evince dal capo di imputazione: «In cooperazione colposa tra loro, cagionavano la morte di Salvatore Marchetta», dipendente di una ditta messinese specializzata nella progettazione e produzione di serramenti in alluminio multimarca.

