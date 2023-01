Smaltimento rifiuti, in arrivo dieci isole a Milazzo

Un finanziamento che potrebbe rappresentare davvero la svolta per la raccolta differenziata dei rifiuti.

I 900 mila euro ottenuti dal Comune di Milazzo attraverso la Srr, fondi previsti sul Pnrr, infatti permetteranno di attuare sul territorio quegli interventi innovativi nel sistema dello smaltimento delle varie frazioni di rifiuto, contribuendo a prevenire il fenomeno dell’abbandono della spazzatura ai margini delle strade. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale mamertina alla società messinese e rientrante tra quelli finanziati in tutto il territorio provinciale, prevede infatti, la collocazione in maniera strategica, nel rispetto delle norme di sicurezza e di agibilità, di isole ecologiche interrate e di superficie, assicurando comodità di conferimento, riducendo l’inquinamento acustico-ambientale e il degrado estetico e visivo dovuto alla presenza dei contenitori, soprattutto nelle vicinanze di elementi di pregio storico-monumentale.

