Messina, incendio doloso in via Lascaris: sei auto danneggiate, tre Smart distrutte

Incendio nella notte in una traversa di Viale Boccetta, la via Costantino Lascaris. Sei la auto danneggiate, tra cui tre Smart totalmente andate distrutte. Ad allertare i vigili del fuoco, prontamente accorsi sul posto, sono stati gli abitanti della zona impauriti per la violenza delle fiamme. Sono in corso le indagini, ma è probabile che si tratti di un incendio di matrice dolosa. Sul posto i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto e che nelle prossime ore potrebbero visionare i filmati di alcune telecamere di esercizi commerciali della zona per risalire agli autori del gesto.

