Messina, criticità nella gestione Seus 118 a Messina: le denunce Uil in commissione Sanità

La Uil FPL di Messina è stata audita in VI Commissione Salute, Servizio Sociali e Sanitari alla Regione per le criticità che interessano i dipendenti Autisti soccorritori della Seus 118 della Provincia di Messina. All’audizione erano presenti Il presidente Giuseppe Laccoto, l’assessore alla Salute Giovanna Volo, l’on. Calogero Leanza, l’on. Antonino de Luca ed altri componenti della stessa Commissione. Per la Uil Fpl di Messina, erano presenti Livio Andronico e Maurizio Celona. Il segretario generale Livio Andronico ha chiesto l’intervento del Presidente della VI Commissione Laccoto e dell’Assessore Regionale alla Salute al fine di eliminare le criticità esistenti nel modello organizzativo SEUS 118 di Messina, più volte denunciate dalla UIL FPL. Nello specifico, è stata evidenziata la gravissima problematica degli autisti soccorritori, che mensilmente sono obbligati da parecchio tempo, a svolgere la loro attività fino a 48 ore settimanali, raggiungendo mensilmente una eccedenza oraria di circa 40 ore, in palese violazione del vigente CCNL e della normativa n.161 del 2014 della Comunità Europea. Ancor più, tale disagio, si estende al personale che effettua servizio nelle Isole Minori come Lipari e Salina ricadenti quali zone disagiate, dove i dipendenti oltre alle criticità relative ai collegamenti e ai costi per raggiungere il luogo di lavoro,sono costretti a farsi carico di ulteriore stress da lavoro correlato. Nel corso dell’audizione, è stato inoltre evidenziato che in tutte le postazioni della provincia di Messina, non vi è una equa distribuzione dei turni festivi e diversi operatori sono costretti a lavorare 4 domeniche su 5, cosi come le ferie vengono assegnate d'ufficio e spesso inserite nelle giornate che dovrebbero essere destinate al riposo utile ed indispensabile al recupero psicofisico. Paradossalmente, accade che le ferie precedentemente assegnate, vengano revocate per coprire turni di servizio, nonostante all’interno ci siano operatori con debito orario, che potrebbero coprire i suddetti turni ma purtroppo, fino ad oggi, non è stata mai istituita la banca delle ore. Si è inoltre denunziata la gestione caotica del personale in merito ai trasferimenti degli operatori, infatti, alcuni lavoratori, idonei al servizio vengono sottratti dall’attività istituzionale per essere utilizzati in attività meno gravose che potrebbero essere svolte dal personale con limitazioni prescritte dal Medico Competente.

La Uil Fpl di Messina ha quindi chiesto:

a) La rotazione dei dirigenti preposti

b) Eliminazione dei turni di 12 ore

c) La giusta ripartizione dei turni festivi

d) Il riconoscimento delle ferie e dei congedi a vario titolo nel rispetto cel CCNL – Aiop.

Laccoto nei prossimi giorni incontrerà il nuovo CdA ed il neo presidente Seus 118 per affrontare quanto manifestato e porre rimedio alle incongruenze fatte emergere dalla UIL FPL di Messina.

