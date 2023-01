Sant’Agata Militello, tragedia sugli spalti: 74enne muore stroncato da malore dopo la partita

Tragedia sugli spalti dello stadio “Fresina” di Sant’Agata Militello, dove nel pomeriggio di oggi un 74enne è stato stroncato da un malore. L’uomo si è sentito male pochi istanti dopo il fischio finale della partita del campionato di serie D che aveva visto in campo la locale formazione del Città di Sant’Agata contro il Santa Maria Cilento. Alcuni spettatori hanno chiesto aiuto e subito sul posto sono intervenuti il medico sociale della squadra santagatese insieme ad altri medici e sanitari che erano tra il pubblico. Tempestivamente è stato portato anche il defibrillatore in dotazione al servizio sanitario durante gli incontri calcistici. Sul posto è quindi arrivata anche un’ambulanza del 118. A nulla sono però serviti gli strenui sforzi di tutti i sanitari, con le manovre di rianimazione durate per circa 40 minuti, per strappare alla morte il 74enne pensionato.

