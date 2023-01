Messina, isole per l’ambiente automatizzate nei Centri di raccolta

C’è grande soddisfazione in casa Srr Messina Area metropolitana dopo la lieta novella del finanziamento dei 17 progetti presentati nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti, per un importo di oltre 10 milioni di euro. Due di questi, per una spesa assegnata di quasi 2 milioni, riguardano la città dello Stretto.

Si chiama “Isole per l’ambiente” area nord nel Comune di Messina la proposta da 1.199.861,36 euro, dei quali 992.104,82 coperti dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, inglobata nel nuovo contesto del “porta a porta” esteso a tutto il territorio comunale all’interno del quale vi sono già 8 isole ecologiche presidiate. Si prevede la realizzazione, all’interno di due delle isole ecologiche esistenti nella zona nord di Messina, di aree di conferimento automatizzate, recintate e videosorvegliate, alle quali l’utente potrà accedere attraverso un badge fornito da Palazzo Zanca Identificandosi con la tessera magnetica, potrà raggiungere l’area con la propria autovettura e conferire in maniera differenziata i propri rifiuti negli appositi contenitori, utilizzabili sempre con il badge fornito. Queste isole automatizzate saranno aperte 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica nelle ore in cui non vi è il personale presente. Si prevede un ampliamento dell’isola/Centro di raccolta di Pace, data la disponibilità del Comune di espropriare una porzione di terreno adiacente alla struttura esistente.

