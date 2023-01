Messina, furto sacrilego: rubato il bambinello della Chiesa di San Luca al Muricello

Un altro furto sacrilego si è consumato ieri mattina: si tratta del bambinello della Natività allestita nella chiesa di San Luca evangelista al Muricello. A denunciare l’accaduto con una nota sul suo profilo Facebook è stata Rita, la sorella del parroco mons. Tindaro Cocivera. “Questa persona si deve vergognare dell’azione fatta! E’ consigliabile che lo riporti indietro”, si legge. E’ evidente che non si tratta di un danno in termini economici ha spiegato il sacerdote: “La statua in gesso non ha un grande valore, sebbene però però i parrocchiani fossero molto legati”. A dare l’allarme ieri mattina una signora che, accortasi della mancanza del Bambinello nel presepe, ha chiesto al parroco se fosse stato lui a toglierlo e perché. La chiesa è provvista di un sistema di telecamere a circuito chiuso: sebbene dai filmati visionati non si riesca a vedere chiaramente il furto, non sarebbe stata comunque volontà di mons. Cocivera denunciare l’accaduto, auspicando che “la stessa persona possa ravvedersi e restituire la statua”. Alcuni mesi fa un’altra chiesa, quella di Gesù e Maria a Ritiro era stata oggetto di atti sacrileghi e danni da parte di un gruppo di giovani del posto, successivamente identificati dai Carabinieri.

