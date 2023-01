Messina, commercialista 58enne imputato di abusi e violenza sessuale

Un commercialista di 58 anni, A.C., titolare di uno studio professionale in città (pubblichiamo solo le sue iniziali per tutelare la vittima degli abusi), sarebbe dovuto comparire in questi giorni davanti al gup Eugenio Fiorentino per rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale ai danni di una dipendente del suo studio.

L’uomo, che è assistito dall’avvocato Nino Cacia, ha chiesto e ottenuto di accedere al giudizio immediato, e comparirà quindi nei prossimi mesi davanti ad una delle sezioni penali del tribunale saltando il vaglio dell’udienza preliminare.

La vittima delle persecuzioni e della violenza, costituita parte civile nel procedimento, è rappresentata dall’avvocato Giovanni Mannuccia.

L’inchiesta sulla vicenda, gestita dal sostituto procuratore Alessandro Liprino, ha accertato una serie di episodi di cui si sarebbe reso protagonista il professionista in un arco di tempo compreso tra l’ottobre del 2020 e il maggio del 2022, reiterando una serie di condotte che sono state poi trasfuse in due capi d’imputazione, per i reati di stalking e violenza sessuale.

