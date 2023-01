Pino secolare si schianta sull'asfalto, tragedia sfiorata a Patti

La porzione di pineta del lungomare Filippo Zuccarello compresa tra le vie Boito e Puccini rimarrà chiusa a tempo indeterminato. Un provvedimento necessario e non rinviabile anche a tutela della pubblica incolumità e a garanzia di residenti e turisti.

È quanto deciso dall'amministrazione comunale, su input dell'assessore Giovanni Di Santo, dopo il crollo di un esemplare di pino di grosse dimensioni stramazzato al suolo a causa del vento e che, evidentemente, presentava già delle radici affatto stabili.

Da qui l'esigenza di rimuovere l'albero riversatosi al suolo e di interdire l'area ai pedoni fino a data da destinarsi.

Immediato l'intervento degli addetti ai lavori, che hanno tempestivamente provveduto a transennare l'area recintando per intero il parco giochi ove è accaduto il fatto. Ulteriori rischi non sono infatti esclusi, presumendo che atri due esemplari arborei debbano inevitabilmente essere sradicati per porre in sicurezza il lungomare, reso ancor più vulnerabile dalle condizioni meteo del periodo.

