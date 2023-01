Cocaina ed estorsioni a Messina, tre arresti a Camaro Superiore

I carabinieri di Messina Centro hanno arrestato tre persone già note alle Forze dell'Ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Messina, poiché indagate dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata.

Dall'indagine sarebbe emerso che i tre soggetti avrebbero messo in atto una fitta rete volta al confezionamento e allo spaccio di cocaina nel Rione di Camaro Superiore. In particolare, l'attività investigativa ha documentato numerose cessioni, con frequenza continua e quotidiana, di dosi di cocaina, che, custodita nell'abitazione di uno degli indagati, sarebbe stata smerciata a diversi tossicodipendenti.

Sarebbero state inoltre poste in essere ulteriori condotte, volte al supporto allo spaccio degli stupefacenti, come il controllo e la sorveglianza della zona e l'avviso al pusher al momento del passaggio di pattuglie delle Forze dell'Ordine.

In tale contesto, sarebbero emerse anche dinamiche estorsive correlate all'attività di spaccio, da parte di uno dei tre indagati. Quest'ultimo, infatti, a più riprese, avrebbe minacciato un acquirente tossicodipendente, prospettandogli azioni violente nel caso in cui non gli fosse stata corrisposta la somma di denaro derivante dalla cessione di svariate dosi di sostanze stupefacenti non pagate.

Un indagato è stato posto agli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono stati ristretti in carcere.

