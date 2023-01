Vulnerabilità sismica scuole, assegnati 51mila euro al Comune di Milazzo

La Regione ha assegnato 51 mila euro al Comune di Milazzo per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali. Nella giornata odierna è stato trasmesso il decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale che consente agli uffici di palazzo dell’Aquila di avviare le procedure per l’esecuzione di indagini diagnostiche nelle scuole cittadine. Con questo intervento si va a completare un percorso iniziato negli anni scorsi che aveva interessato alcuni plessi cittadini. “Valuteremo dove operare sulla scorta delle situazioni maggiormente da attenzionare – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo ¬. E’ fondamentale avere indagini diagnostiche aggiornate degli edifici scolastici, alla luce anche della loro vetustà. Una attività importante per dare alla popolazione scolastica e alle famiglie garanzie in materia strutturale prevedendo ove necessario i dovuti interventi di manutenzione straordinaria”.

