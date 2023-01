Taormina, lo stadio Bacigalupo sarà riammodernato

Il Comune di Taormina ottiene un altro finanziamento nell'àmbito del “Pnrr”.

Il governo nazionale, attraverso il bando riguardante "Servizi e infrastrutture sociali di comunità" ha reso disponibili 751.140 euro per la riqualificazione dello stadio “Bacigalupo”. L'iniziativa prevede il rifacimento del manto in erba sintetica, ed inoltre opere di efficientamento energetico e riqualificazione impianti.

Si potrà così effettuare, in particolare, il maquillage del manto in erba sintetica che a suo tempo - 16 anni fa - venne collocato allo stadio "Bacigalupo", quando l'impianto venne sottoposto ad una serie di interventi di ristrutturazione e fu poi inaugurato nell'estate del 2006.

Da diversi anni ormai c'era la necessità di andare a rifare il manto del campo.

Il tappeto verde di erba artificiale si è progressivamente usurato ma sino a questo momento erano mancate le risorse necessarie per effettuare questo intervento.

