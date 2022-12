Il territorio di Patti sarà videosorvegliato

Realizzare un impianto di video sorveglianza che copra gran parte del territorio comunale al fine di migliorare la sicurezza. È l’obiettivo del progetto redatto da Palazzo dell’Aquila su input del sindaco Gianluca Bonsignore e dell’assessore Salvatore Sidoti. L’Amministrazione ha redatto uno studio per la partecipazione ad un bando. Il progetto del sistema di videosorveglianza tiene conto della vastità del territorio comunale. Che, si legge nella relazione di fattibilità, «risente di carenze strutturali e criticità sociali, legate ad una non adeguata gestione e distribuzione dei servizi, che nel tempo hanno generato la creazione di zone degradati, in cui si segnalano atti di vandalismo, disagio sociale, accompagnati da situazioni di difficoltà economica e scarsa diffusione culturale». Si supporteranno così le forze di polizia nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità e soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati e di ripristino delle condizioni di sicurezza.

