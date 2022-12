Migranti, in 48 sbarcano a Messina. Tra loro 8 minori

Nell'ambito di un'operazione Sar del tardo pomeriggio di ieri in favore di un peschereccio con a bordo circa 600 migranti, il molo Norimberga è stato individuato, congiuntamente ad altri porti della Sicilia orientale, quale approdo per consentire lo sbarco di 48 migranti (di nazionalità egiziana, siriana, pakistana), tra cui 8 minori non accompagnati e 40 uomini richiedenti protezione internazionale, sopraggiunti stamattina alle ore 6 ed accolti dal sistema operativo, composto dai consueti componenti e coordinato dalla Prefettura di Messina.

