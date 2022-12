Messina, gli auguri dell'arcivescovo Accolla: "Facciamoci carico dei più poveri"

“Auguri di pace da invocare, di speranza da coltivare, di vita nuova da generare, auguri che annunciano fraternità e prossimità da testimoniare”. Un messaggio di grande speranza quello che l’arcivescovo Giovanni Accolla ha voluto rivolgere alla cittadinanza in occasione del Natale, da condividere con quanti “sono toccati dalla preoccupazione delle conflittualità personali, familiari, sociali e tra i popoli”.

Nell’incontro con la stampa stamattina in Curia, assieme al vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, il presule ha esortato tutti a essere “uomini di speranza, quella che alberga nel cuore dei sognatori, di chi - vivendo con i piedi per terra - sa che Dio è presente nella storia dell’uomo”. Mons. Accolla ha parlato della bellezza di coltivare i sogni, un tempo privilegiato “del discernimento cosciente e dell’accoglienza obbediente” e del “bisogno di silenzio interiore”.

“Viviamo in un tempo in cui il chiasso mediatico fa da padrone e invade, oltre che la nostra mente, anche il nostro cuore” ha detto, richiamando l’immagine della famiglia di Nazareth e di Giuseppe, uomo dell’ascolto. Un Natale di fraternità e prossimità dunque, “segni tangibili della tenerezza di Dio”, nel quale l’arcivescovo ha lanciato un monito forte: “avere il coraggio di fare un balzo in avanti, oltre la nostra autoreferenzialità, fuori dal nostro educato perbenismo, per vivere in maniera entusiasmante la gioia di farci carico dei tanti malcapitati sulle strade che ancora oggi conducono dalle tante Gerico verso Gerusalemme.

Stasera alle 23,30 in Cattedrale, il vescovo ausiliare presiederà il rito della notte, con la deposizione del Bambinello al termine della messa nell’artistico presepe allestito all’interno del Duomo. Domani alle 10,30 il solenne pontificale con l’arcivescovo Accolla, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Le altre messe saranno alle 8,30 - 12,15 e 18. Alle 12,30 nel Tempio di San Francesco all’Immacolata il pranzo di Natale con i poveri organizzato dalla comunità di Sant’Egidio.

© Riproduzione riservata