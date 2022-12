Taormina, ispezione dei Nas a scuola: nel mirino gli ambienti

Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi dei Vigili del fuoco, altro accertamento sulle condizioni della Scuola dell'Infanzia di Trappitello.

Nel plesso di Via Santa Filomena sono arrivati ieri mattina i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania. I Nas, unitamente ai colleghi di Taormina, hanno effettuato una lunga serie di controlli e, a quanto risulta, si sarebbero trattenuti nei locali scolastici per circa 3 ore, effettuando accurati controlli negli ambienti in cui si trovano ogni giorno circa 100 bambini ed il personale scolastico. Al momento non si conoscono ancora le risultanze del controllo ma i Nas avrebbero concentrato, in particolare, la loro attenzione sulla sicurezza dei luoghi e sulla carenza di salubrità dei locali, nonché sulle manutenzioni di cui necessiterebbe l'edificio, riscontrando in tal senso delle scrostature sia parziali che vistose nelle pareti. E sarebbe stata monitorata con attenzione anche la questione delle infiltrazioni di acqua e della muffa, che ha già portato i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina, il 5 dicembre scorso, a richiedere la chiusura di due locali del piano in cui vi è l'Infanzia, due stanze cioè in cui si erano verificati questi problemi e che, proprio per questo motivo, la scuola stessa aveva già deciso di non utilizzare a salvaguardia dei bambini.

© Riproduzione riservata