Concorsi al Comune di Messina, i bandi pronti il 31 dicembre

Non c’è tempo da perdere. Palazzo Zanca non vuole perdere il treno delle assunzioni e ora lavora all’avvio dei bandi per le prime 341 figure. In due settimane devono essere pubblicati per non vanificare la corsa contro il tempo (anche del consiglio comunale) che ha portato al via libera della Commissione ministeriale. Da 30 anni a Palazzo Zanca non si apriva la stagione dei concorsi. In pratica coloro i quali hanno vinto gli ultimi che sono stati banditi negli anni ‘90, adesso, sono pronti per andare in pensione. Un turnover che ha saltato un’intera generazione e che ha depauperato e invecchiato chi è chiamato ad un lavoro di sempre maggiore competenza e specifiche capacità.

La road map dei concorsi è presto fatta, almeno sulla carta. Il 30 o il 31 dicembre, saranno pubblicati i concorsi per coprire i 341 posti di categoria C (sarà sufficiente il diploma) e categoria D (servirà la laurea) autorizzati per il 2022. Trenta giorni per le candidature che si attendono copiose e poi, a marzo, l’avvio della preselezione. Palazzo Zanca ha già avviato una manifestazione d’interesse per individuare quale azienda possa far svolgere i test alle migliaia di candidati che si presenteranno. Una previsione avvalorata dal precedente delle 13mila domande per far parte della long list della Messina Social City.

