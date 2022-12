Taormina, la funivia compie 30 anni di attività. In regalo arrivano tre manutenzioni

Asm lancia un triplo appalto per il piano di revisione generale della funivia Taormina-Mazzarò, che scatterà a gennaio e dovrà avvenire, come disposto dalla legge, allo scadere dei 30 anni di esercizio dell'impianto che, in questo caso, venne attivato nell’ormai lontano 1993. L'Azienda Servizi Municipalizzati così ha indetto nelle scorse ore, con apposite determine, tre procedure di gara per un ammontare complessivo di 471.000 euro.

Nel dettaglio Asm ha dato avvio all'iter per una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di manutenzione per revisione generale ed esami della linea e delle vetture della funivia, per un importo stimato in 128.000 euro. Una seconda procedura concerne invece i lavori per la sostituzione del sistema di sicurezza di linea e implementazione telecamere, sempre nell’àmbito della revisione dell'impianto, per 105.000 euro. Infine è stato previsto l’iter per ulteriori lavori ed esami delle stazioni motrice e rinvio e delle parti idrauliche e della modifica delle guide stabilizzatrici veicoli in stazione della funivia. In questo caso l'importo della procedura è di 238.000 euro.

© Riproduzione riservata