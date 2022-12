Capo d’Orlando, il mare inferisce sull’ex piazzetta

La mareggiata di questi giorni continua a dare i colpi di grazia alla piazzetta del lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando già distrutta in parte dai marosi di alcune settimane fa.

In queste ore le onde di un mare forza sette stanno minando alla base il muraglione di contenimento già fatto a pezzi dalla precedente erosione mentre quel che è rimasto della “dependance” di un ristorante, che nella piazzetta ha il dehor, nonché di un chiosco bar, rischia di essere inghiottito definitivamente tra i marosi. Tutta questa zona è transennata e sarà “off limits” certamente per parecchio tempo perché del finanziamento annunciato dalla Protezione Civile quasi due anni fa, quando la piazzetta subì i primi danni, ancora nessuna notizia. L’atteso finanziamento dovrebbe essere di circa 650.000 euro perché tanto necessita per attuare il progetto di ricostruzione redatto dall’Ufficio tecnico comunale,. diretto dall’architetto Mario Sidoti Migliore. L’elaborato prevede la ricostruzione di tutto il muraglione tramite una struttura di cemento armato a forma curva che possa far scivolare verso l’alto le onde che s’infrangono e quindi evitare un devastante impatto diretto con l’infrastruttura costiera.

