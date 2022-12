Stromboli ancora in eruzione, anche oggi scuole chiuse per cenere

Prosegue l’eruzione dello Stromboli, giunta al sesto giorno. La colata lavica, così come emerso da un sopralluogo effettuato dal mare da parte di personale dell’Ingv, rimane confinata nella parte alta della Sciara del Fuoco: il fronte, infatti, resta attestato a circa 600 metri di quota sul livello del mare. Continua, contestualmente, la dispersione sul territorio, in particolare sulla borgata di Ginostra, di cenere e sabbia vulcanica. Per quest’ultima emergenza anche oggi le scuole sono rimaste chiuse nell’isola.

