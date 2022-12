Messina, in settimana apre finalmente il parcheggio Zaera

L’inaugurazione del mercato avvenne a giugno del 2021, quella del parcheggio avverrà questa settimana. Un anno e mezzo per poter sistemare una serie di, evidentemente, complicate attività amministrative necessarie a dotare il nuovo mercato di Zaera anche di quel parcheggio seminterrato che è uno dei valori aggiunti di quel progetto di riqualificazione generale della zona.

Avere 50 posti auto a disposizione dei clienti del Mercato è un vantaggio non di poco conto in un’area, quella della rotatoria di viale Europa, in cui il parcheggio è merce rara tanto da diventare illegale e pericoloso per il regolare traffico della zona.

In questi mesi sono stati appianati i problemi legati all’impianto antincendio che era stato realizzato con un unico sistema per il piano commerciale e per quello dedicato alle auto. Ma visto che il parcheggio è stato affidato all’Atm occorreva dividere le due responsabilità e, anche questo, ha portato via del tempo prima dell’apertura che dovrebbe avvenire nel corso di questa settimana.

Ieri un ultimo sopralluogo da parte del sindaco Basile e del presidente dell’azienda trasporti Pippo Campagna che hanno preso atto della situazione del parcheggio e preferito posticipare di qualche giorno “l’inaugurazione”.

