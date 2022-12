Messina, un nuovo asilo nido in un fabbricato in stato d’abbandono

Un altro asilo nido, sempre nella zona nord della città, si appresta ad ospitare i piccoli e contribuire alla loro crescita. Entra nel vivo l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata confezionata da Palazzo Zanca, nell’ambito del Programma “Patto per il Sud della Città metropolitana di Messina-Recupero di un asilo in località Sperone-Serri”. Il criterio di aggiudicazione coincide con il prezzo più basso, per un importo a base di gara di 572.108,19 euro e data ultima di presentazione delle offerte fissata il 15 dicembre prossimo.

Lo stato di fatto è descritto nella relazione tecnica generale firmata dall’arch. Vincenzo Castiglione: «L’accesso al lotto, che risulta in avanzato stato di degrado, avviene da via Archimede, in un ambito urbano caratterizzato da villette a schiera in un tessuto prevalentemente residenziale in espansione edilizia. La morfologia del terreno è prevalentemente pianeggiante e all’interno del lotto è presente una struttura precaria, realizzata all’interno di una particella di proprietà comunale, per la quale se ne prevede la preventiva demolizione che non rientra all’interno delle opere in progetto mentre per il fabbricato esistente di dimensioni pari a 12,50 metri per 9 metri e un’altezza di circa 4 metri, realizzato negli anni 30’ è prevista la demolizione. Lo stesso presenta una struttura in muratura portante e copertura in legno parzialmente crollata in quanto si trova in avanzato stato di degrado.

