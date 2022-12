Messina, gli avvocati scendono in campo per la donazione del sangue

Ogni anno Messina importa circa 5mila sacche di sangue, ancora troppe per poter raggiungere l’autosufficienza per questo motivo è importante incentivare la cultura della donazione di sangue, un gesto semplice che può salvare vite umane. Un sostegno in tal senso arriva dall’Avvocatura che insieme all’Irccs Bonino-Pulejo e all’Avis ha organizzato cinque mattinate per la raccolta sangue. Dal 12 al 16 dicembre prossimo, dalle 8.30 alle 12, davanti a Palazzo Piacentini, personale specializzato incontrerà quanti sono interessati a donare sangue per spiegare, registrare la disponibilità e verificare l’idoneità a fare il donatore, una volta superata questa fase ci sarà la donazione vera e propria.

«È la prima volta che il nostro ente scende in campo. Gli iscritti, molti dei quali già autonomamente donavano, adesso diventeranno “testimonial” speciali della raccolta di sangue», dice l’avvocato Domenico Santoro, presidente dell’Ordine degli avvocati, presentando l’iniziativa durante un incontro nella sede dell’Ordine al quale hanno partecipato Maria Felicita Crupi, direttore amministrativo dell’Irccs Bonino-Pulejo, Giuseppe Rao, direttore sanitario dell’Irccs Bonino-Pulejo, Salvatore Leonardi, coordinatore locale organi e tessuti e responsabile Uoc Anestesia Rianimazione dell’Irccs Bonino-Pulejo, Francesco Previte, vicepresidente della sezione comunale dell’Avis, Lorenza Mazzeo, referente locale del procurament e donazione e alcuni consiglieri dell’Ordine degli avvocati.

