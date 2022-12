Comune di Messina, Salvo Puccio sarà il nuovo direttore generale

Il primo atto, ormai pronto da giorni sulla scrivania del sindaco di Messina, sarà la nomina del nuovo direttore generale del Comune, incarico che verrà affidato a Salvo Puccio (il prossimo 10 gennaio compirà 51 anni, è nato a Taormina nel 1972), attualmente dirigente della Città metropolitana. È stato ed è l’imprescindibile uomo di fiducia di Cateno De Luca, e oggi di Federico Basile, una sorta di “super-tecnico” che, laureato in Scienze geologiche e iscritto all’Albo dei geologi dal 1998, ha svolto mansioni “non politiche” ma determinanti alle Giunte che dal 2018 amministrano Palazzo Zanca. Già presidente dell’Amam, dirigente tecnico della Città metropolitana (nominato da Cateno De Luca nel gennaio 2021), esperto del sindaco Basile (incarico gratuito affidato nello scorso mese di luglio) per l’attuazione del Pnrr, Puccio già da mesi sta lavorando dietro le quinte, collaborando con l’attuale direttrice generale, Rossana Carrubba. Dopo la nomina a segretaria generale di Palazzo dei leoni, si è posto il problema del triplo incarico attualmente affidato alla stessa Carrubba, che mantiene anche il ruolo di segretaria generale al Comune (ed è anche dirigente “ad interim” del Dipartimento Affari generali).

La direzione generale, dunque, passerà a Salvo Puccio, anche se ovviamente ci sarà la consueta trafila, che prevede la presentazione del curriculum da parte dei candidati, prima della scelta, che è e resta fiduciaria, del sindaco. Basile provvederà anche alla nomina di altri tre dirigenti, visto che i ruoli apicali sono rimasti “scoperti”, un po’ per l’opera di drastica riduzione operata dall’ex sindaco De Luca, un po’ perché alcuni dirigenti sono andati via, per varie ragioni (motivi di salute o quiescenza).

