Ospedale di Barcellona da salvare, stamani la grande manifestazione

«La manifestazione di oggi costituisce un momento corale di coinvolgimento della città di Barcellona Pozzo di Gotto, di tutti i 13 comuni del Distretto socio sanitario, delle scuole e di ogni altra istituzione, occasione unica per sensibilizzare le Autorità preposte». A dichiaralo, a distanza dalla capitale, il professore Enzo Correnti che oggi non sarà presente in città in quanto presiede la Commissione notarile che a Roma sta esaminando gli elaborati dei candidati al concorso per notai. Tuttavia Correnti è vicino ai suoi concittadini di Barcellona che oggi lotteranno in favore dell'ospedale, al punto da trasmettere un giudizio positivo per la mobilitazione generale che si sta realizzando in favore dell'ospedale. Correnti infatti afferma: «Ci attendiamo, dopo anni di delusioni, fatti concreti dal nuovo Governo regionale ed in particolare dal nuovo assessore alla Salute e dalla competente commissione dell'Ars, i cui vertici sono costituiti da deputati della provincia di Messina. Il Comitato – conclude Correnti – saprà riconoscere i meriti di chi assumerà finalmente provvedimenti da lungo tempo attesi».

Giudizi positivi sulla manifestazione giungono anche dai sindacati. Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, Livio Andronico, segretario generale della Uil Fpl, e Corrado Lamanna, responsabile dell’Area medica Uil Fpl, osservano: «La grande mobilitazione a difesa, e per il rilancio dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, e l’imponente manifestazione di oggi rappresentano uno spartiacque rispetto alle future prospettive inerenti alla sopravvivenza del nosocomio. Il “Cutroni Zodda” deve svolgere il ruolo e la funzione che gli sono stati riconosciuti dalla rete ospedaliera regionale».

