La Madonna di Alibrandi è già tornata a Messina

Il quadro di Girolamo Alibrandi, Madonna con Bambino e San Giovannino si trova a Messina. Ad acquistarlo un noto imprenditore e sarà presentato alla città lunedì 12 dicembre, al Monte di Pietà, alle 19. La notizia è trapelata nel pomeriggio di ieri e si è rapidamente diffusa tra gli storici dell’arte, alcuni dei quali sono stati contattati per prendere parte all’allestimento. La prima a essere chiamata in causa Franca Campagna Cicala, già direttrice del Museo regionale, massima esperta dell’Alibrandi insieme a Teresa Pugliatti.

Chi sia il compratore non è dato sapere, sulla sua identità vige il massimo riserbo da parte del gruppo di lavoro che sta preparando l’evento che avrà, come è facile prevedere, una grandissima risonanza. Quello che si sa è che l’anonimo acquirente teneva d’occhio l’opera da tempo e che aveva presentato la sua offerta qualche giorno prima che la tela cinquecentesca venisse battuta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata