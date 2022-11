Messina, Giornata contro la violenza sulle donne: alle 9.30 sit-in al Tribunale con sindaco e prefetto

Oggi alle 10 si terrà nell’aula magna della Corte d’appello l’evento “Violenza di genere: prevenzione ed effettività della tutela, l’importanza di fare rete compiti ed esperienze di Cug e Cpo”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune, dall’Ordine degli avvocati di Messina e promossa dall’assessorato alle Pari opportunità. Il programma della giornata prevede, alle 9.30, presenti il sindaco Basile e la prefetta Di Stani, un momento di raccoglimento sulla scalinata di Palazzo Piacentini in ricordo delle vittime di violenza, corredato nell’atrio del Tribunale dall’esposizione di alcune tavole della mostra “Violate” donate dall’artista Lelio Bonaccorso alla campagna “Posto occupato”. Interverranno il presidente f.f. della Corte d’appello Sebastiano Neri, il presidente degli Avvocati Domenico Santoro, il presidente del Comitato opportunità del Coa Cettina Miasi, la consigliera di parità della Città Metropolitana Mariella Crisafulli, e l’ideatrice di “Posto Occupato” Maria Andaloro. I lavori saranno introdotti dall’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata e moderati da Maria Adelaide Merendino, delegata alla formazione del Cpo; interverranno, Daniela Novarese docente e componente Cug Unime e Maria Pagano, consigliera Coa Messina. All’evento parteciperanno anche l’Asp Messina, e i Cug dell’Autorità di Sistema Portuale, della Città Metropolitana e della Camera di Commercio.

Una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza. A promuoverla è il coordinamento donne della Cisl che oggi alle 15.30, installerà una panchina rossa presso il Centro polisportivo Giovanni XXIII in via Palermo a Ritiro. Il programma prevede i saluti del segretario generale Antonino Alibrandi e gli interventi della coordinatrice donne Cisl Messina, Ranali Warnakulasuriya, della consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina e consulente di fiducia Università di Messina Mariella Crisafulli, dell’autrice del libro “Alessandra... no end... storia di un femminicidio”, Francesca Spadaro, e le conclusioni della segretaria della Cisl Sicilia Rosanna La Placa.

A partire dalle 17.30 a piazza Antonello, un sit-in itinerante di Arci, Cedav, Cgil, Comitato 194, Non una di meno.

Ma sono solo alcune delle tante iniziative in città e provincia.

© Riproduzione riservata