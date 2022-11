Messina, un tavolo di confronto sulla Falce per capire qual è lo stato dell’arte

Un vertice tra gli enti che sottoscrissero, qualche anno fa, il famoso Patto per la Falce. La Regione siciliana, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, il Comune di Messina e l’Università peloritana, tutti attorno allo stesso tavolo, per confrontarsi sullo “stato dell’arte” riguardante i diversi piani e progetti che fanno riferimento alla Zona falcata. La riunione sarà convocata nei prossimi giorni dal governatore siciliano, Renato Schifani, il quale sta lavorando, con i suoi più stretti collaboratori, a un vero e proprio “dossier Messina”. E d’altra parte, la Regione ha sicuramente voce in capitolo, su questo fronte, anche perché uno degli interventi principali “in itinere” è il progetto – affidato alla Soprintendenza – per il restauro e la valorizzazione della Real Cittadella. E non dimentichiamo che le competenze su questo straordinario monumento sono adesso nelle mani della assessora regionale dei Beni culturali, la messinese Elvira Amata. E, dunque, è proprio lei, assieme al presidente Schifani, a voler accelerare il più possibile le procedure.

Le incognite sui tempi e sulla pianificazione degli interventi futuri, che dovrà vedere protagonista anche il Comune di Messina, oltre all’Autorità di sistema portuale, sono sempre legate alla fase di stallo in cui ci si trova, nell’attesa che partano finalmente le bonifiche.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata