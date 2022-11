Letojanni, infortunio di gioco a un calciatore: in campo arriva l'elisoccorso

Un giocatore ha subìto un infortunio piuttosto serio durante la partita di calcio che si è disputata oggi pomeriggio al “Mario Lo Turco”. Alle 14.30 è cominciato l’incontro della quarta giornata del girone “B” di Terza categoria tra l’Asd Robur Ltojanni 2022 e l’Aga Messina. Nel corso del secondo tempo, uno degli ospiti, Magazzù, in seguito a un duro scontro con un avversario, è caduto in malo modo, ed è rimasto a terra lamentando dolore alla schiena. È stato chiamato il “118” e gli operatori che sono intervenuti hanno ritenuto opportuno fare arrivare l’elicottero per trasportare il giovane a Messina. Il pubblico ha assistito con apprensione alle operazioni, dato che il mezzo è atterrato proprio allo stadio. In seguito sono giunte notizie più rassicuranti, tanto che il match è stato portato regolarmente a conclusione (con i locali che hanno vinto grazie ai gol di Alberto e Aguero).

