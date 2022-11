Il maltempo scuote le Eolie: stop ai collegamenti da 36 ore

Il vento, che spira da sabato pomeriggio sulle Eolie e che, durante la notte tra sabato e domenica, ha toccato anche punte di 40 chilometri orari, ha ingrossato il mare, causando il primo vero isolamento di questa stagione autunnale per le isole minori dell’arcipelago.

Sono, infatti, senza collegamenti da 36 ore Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e il piccolo borgo di Ginostra. Qualche mezzo ha, invece, collegato, tra non poche difficoltà Salina, Lipari e Vulcano con Milazzo e viceversa. A proposito di collegamenti marittimi occorre evidenziare che, da oggi, saranno posticipate di trenta minuti le partenze della prima nave mattutina da Lipari per Vulcano – Milazzo (dalle 6 e 30 alle 7) e di quella da Milazzo verso le Eolie (dalle 9 alle 9 e 30).

In tema di meteo, oltre ad un considerevole abbassamento delle temperature, occorre evidenziare come l’arcipelago ha dovuto fare i conti con frequenti ed intensi piovaschi, che hanno creato non poche difficoltà, in particolare a Stromboli dove è stata una domenica di intenso lavoro per liberare le strade dal fango e dai massi che le acque torrentizie, sabato, hanno trasportato, in quantità notevole, dalla montagna.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata