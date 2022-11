Domani esercitazione Sisma dello Stretto a Messina e Reggio: occhio ai cellulari, cosa c'è da sapere

E' stata presentata questa mattina alla stampa l’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022”. Si tratta una di una tre giorni che coinvolgerà buona parte della provincia di Reggio Calabria e di quella di Messina. Un test nazionale che avrà come scenario uno dei luoghi più a rischio sotto il profilo sismico.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Laura Lega, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Lo scenario prevede la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 verosimilmente capace di innescare effetti ambientali a terra, come frane e liquefazioni, e fenomeni di maremoto che potenzialmente interesserebbero numerose località costiere, tra cui il Comune di Messina.

Due i giorni di piena operatività, venerdì e sabato. Domani i telefoni cellulari di coloro che si trovano nelle aree potenzialmente coinvolte dall’onda di maremoto potrebbero ricevere, dopo le 10, un messaggio di test, introdotto dal disclaimer “Esercitazione di protezione civile”, accompagnato da una suoneria dedicata.

Quando il messaggio comparirà sul display del telefono non sarà più possibile compiere azioni sul cellulare, ad eccezione delle telefonate. Il cellulare ritornerà alle normali funzionalità sfiorando il tasto “OK” all’interno del messaggio. Tutta il resto della messaggistica sarà comunque ricevuta, ma per essere letta occorrerà prima dare il segnale di lettura al messaggio della Protezione civile. Seguirà un secondo messaggio con l’avviso della conclusione del test. È la seconda volta che viene attivato questo servizio. L’unico precedente riguarda sempre la nostra area perchè il primo test avvenne a Vulcano qualche mese fa. Sempre per la giornata di domani le esercitazioni più “interessanti” riguarderanno lo sbarco al porto cittadino del contingente dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori dalla nave militare “Diciotti” per un soccorso urgente. Al Palarescifina di San Filippo è prevista un’attività di ammassamento di mezzi dei soccorritori. Sempre nella mattinata altra attività all’ex Ospedale Margherita dove verrà realizzata una working area per la simulazione di attività di ricerca e soccorso in uno scenario urbano con l’ausilio di Unità cinofile. Pomeriggio attività a Giampilieri, zona che la protezione civile conosce a menadito.

