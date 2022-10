Messina, Eurobunker da radere al suolo: finalmente si agisce in danno

«È da qui che può e deve ripartire il futuro di Messina». Il prof. Michele Ainis e il fumettista Lelio Bonaccorso sono gli ospiti d’eccezione dell’incontro organizzato da “La Banda della Falce” creata da Elio Conti Nibali. È una meravigliosa giornata estiva d’ottobre, in riva allo Stretto, nei locali del “Ricrio”, lì dove un piccolo preziosissimo parco urbano è sorto sulle macerie del degrado di decenni, sui resti dell’accampamento dei Rom e sulle discariche abusive che punteggiavano questo e altri tratti della penisola di San Raineri. Ed è questa la strada da seguire: il risanamento ambientale e la riqualificazione della Zona falcata come priorità assoluta per Messina. Elio Conti Nibali ricorda le battaglie condotte dalla “Gazzetta” e da tutti quei messinesi di buona volontà che si sono mobilitati negli anni, per la Falce e per il litorale di Maregrosso, e sottolinea come proprio grazie a questa continua opera di sprone e di denuncia, «oggi non si parte da zero, si sono ottenuti risultati impensabili fino a qualche tempo fa». Ma è proprio per questo che fermarsi sarebbe un autentico delitto nei confronti della comunità messinese, dopo aver abbattuto l’inceneritore di San Raineri e le grandi cisterne dell’ex Degassifica, adesso bisogna avere il coraggio e la determinazione di andare avanti, partendo dalla demolizione di altri ecomostri, come gli “Eurobunker” che deturpano il paesaggio della Falce, esattamente accanto a uno dei monumenti simbolo, la cinquecentesca Lanterna del Montorsoli.

