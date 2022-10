Terreni edificabili e immobili da costruire per il Risanamento a Messina

La ricerca di nuovi alloggi per proseguire sul cammino del Risanamento fa segnare una nuova tappa. È stata l’agenzia comunale Arisme, braccio operativo dell’azione del commissario, prefetto Cosima Di Stani, a lanciare ieri un nuovo avviso per recuperare sul mercato nuovi spazi da assegnare alle famiglie che lasceranno le baracche, in vista delle demolizioni.

A differenza dei precedenti, questo avviso, non nasce per recuperare sul mercato dell’”usato” abitazioni, ma questa volta la ricerca è concentrata su terreni e case da costruire. Quello lanciato da Arisme è solo un avviso ricognitivo, una manifestazione d’interesse non vincolante che punta alla ricerca, nel dettaglio di “terreni con permesso di costruire” e immobili da costruire.

La prima tipologia, si legge nell’avviso, sono quegli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

Per quanto riguarda, invece, i terreni con permesso di costruire, Arisme intende terreni edificabili liberi, con permesso di costruire, o altro abilitativo alla costruzione di immobili ad uso residenziale, rilasciato alla data di pubblicazione dell’avviso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata