Rocca di Caprileone, Federica ha vinto la sua battaglia sanitaria

Avrà l’assistenza sanitaria richiesta dai familiari Federica Calà, la tredicenne di Rocca di Caprileone, balzata da tempo agli onori della cronaca, anche nazionale, per essere affetta da una rarissima malattia: la “Smard 1”, una atrofia muscolare spinale con distress respiratorio.

Ad annunciare tutto è il regista cinematografico Ambrogio Crespi che ha realizzato la storia di Federica, assieme al colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, che da Capitano Ultimo (nome di battaglia), era a capo del gruppo dei Ros che, la mattina del 15 gennaio 1993, arrestò a Palermo il latitante numero 1 del tempo, Totò Riina.

«La famiglia Calà – ha detto Crespi – ha finalmente ottenuto le dodici ore al giorno di assistenza sanitaria, e per sette giorni su sette, che gli spettavano già da tempo. Abbiamo denunciato l’inerzia delle istituzioni e gridato con tutti i mezzi comunicativi di cui disponiamo l’assoluta necessità per il padre, Davide Calà, e per la madre, Laura, di assistenza e di inclusione verso un sistema sanitario siciliano che sembrava essersi dimenticato di loro e che temporeggiava ma che, finalmente, ha dato esito positivo, garantendo alla piccola Federica i suoi diritti essenziali».

