Messina, oltre 100 kg di droga in casa: due condannati a 3 anni e 4 mesi

“Sconto” di pena per due imputati del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Un ingente quantitativo, di oltre un quintale, che ha determinato la condanna, da parte della Corte d’appello, a 3 anni e 4 mesi nei confronti di Gianfranco Burrascano, 31 anni, e Francesco D’Arrigo, 33 anni. Entrambi, difesi dall’avvocato Salvatore Silvestro, erano stati condannati dal gup Eugenio Fiorentino, all’esito del processo con rito abbreviato, a 4 anni di reclusione ciascuno, oltre al pagamento di quarantamila euro di multa.

Passando ai fatti, siamo nei primi giorni di ottobre del 2021, quando, nel corso di una operazione congiunta di polizia, firmata Squadra mobile e Volanti, viene eseguita una perquisizione in un appartamento di via S. Maria del Selciato. Varcata la soglia d’ingresso, gli agenti avvertono un inconfondibile odore di “erba”. Passano quindi al setaccio le singole le stanze e portano alla luce sei borsoni di colore nero, contenenti ben 105 chilogrammi di marijuana. La sostanza è posta sotto sequestro e scatta l’arresto di Burrascano e D’Arrigo. Il prologo: intorno alle 4 del mattino, i poliziotti, impegnati in specifici servizi antidroga, hanno notato uno strano andirivieni da uno stabile di via S. Maria del Selciato. Si materializzano i primi sospetti, a cui se ne aggiungono altri, i quanto i due uomini entrano nell’edificio con due borse vuote e poco dopo tornano indietro con le stesse sacche, però piene.

