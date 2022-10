Lipari, varate le regole per rateizzare le bollette idriche

La giunta liparese, presieduta dal sindaco Riccardo Gullo, ha deliberato, per quanto concerne le forniture del servizio idrico, di concedere ai cittadini, che si trovano in situazione di difficoltà finanziaria, dilazioni del credito vantato dall’ente, definendo, preventivamente, i criteri e requisiti per accordare e favorire i piani di rateizzazione. La decisione è maturata, oltre che per la grave situazione di crisi che attanaglia le famiglie, anche a seguito della comunicazione del dirigente del 2° settore che ha evidenziato come risultino incassate dal Comune soltanto una minima parte delle somme fatturate per il servizio idrico integrato e che, tale condizione determina notevole pregiudizio per la stabilità economica dell’ente, sia ai fini della necessità di accantonamenti forzosi in bilancio che in termini di rispetto e mantenimento degli equilibri finanziari.

