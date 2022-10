Messina, una messa per inaugurare l'anno scolastico all'Istituto "Elio Vittorini"

Una messa particolarmente coinvolgente, alla presenza di tutti gli studenti della Media, dei docenti e del personale in servizio, ha ufficialmente inaugurato – dopo alcuni anni di stop – l'anno scolastico dell'Istituto comprensivo "Elio Vittorini". La funzione religiosa è stata presieduta da padre Pippo Principato mentre il coro è stato animato dagli stessi studenti della "Elio Vittorini" magistralmente diretti dal docente di Musica, prof. Giuseppe Gravina.

Particolarmente apprezzato, al termine della cerimonia religiosa, anche l'intervento del dirigente scolastico prof. Giovanni Maisano che ha invitato gli studenti a riflettere sul perdono e sul significato della parola stessa, così come sul bisogno di Pace nel mondo. Il dirigente scolastico ha quindi voluto concludere ringraziando per la presenza, in un momento così importante per la scuola, non solo gli allievi ma anche tutto il personale del Comprensivo che svolge quotidianamente un ruolo fondamentale e assai delicato sia per la scuola che per la formazione delle nuove generazioni.

Nei giorni scorsi, sempre nell'àmbito delle celebrazioni per l'inaugurazione dell'anno scolastico del Comprensivo "Elio Vittorini", padre Tonino Tripodo e padre Giuseppe Rinaldi per la scuola Primaria hanno celebrato nei locali della palestra dell'Istituto. La celebrazione è stata animata dai ragazzi della Primaria con le insegnanti Antonella Calcagno e Patrizia Milazzo. Alla scuola dell’Infanzia, invece, padre Tanino Tripodo ha fatto un momento di preghiera con i più piccoli.

