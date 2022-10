Messina, Basile scioglie i nodi in Giunta. Domani il giorno della verità

Roberto Cicala e Francesco Giorgio (o un nome a sorpresa) i nuovi ingressi in Giunta, la vicesindacatura affidata a Francesco Caminiti o a Massimiliano Minutoli. Dovrebbero essere queste le scelte che nelle prossime 24 ore saranno ufficializzate dal sindaco Federico Basile, salvo ripensamenti dell’ultima ora. L’elezione in Parlamento di Francesco Gallo e Dafne Musolino, accolta con enorme soddisfazione dall’area politica che fa riferimento a Cateno De Luca, ha costretto inevitabilmente il sindaco ad accelerare i tempi del rimpasto nell’esecutivo comunale.

Per la sostituzione di Gallo, il nome di Francesco Giorgio era dato fino a ieri come il più probabile. Il fiduciario del Coni è impegnato da sempre nello Sport e il passaggio nelle sue mani della delega finora tenuta dal vicesindaco uscente appare come la soluzione più logica, nel solco della continuità amministrativa. Francesco Giorgio ha rivestito, e riveste, numerosi incarichi, quale vicepresidente provinciale del Comitato di Messina e vicepresidente regionale del Centro sportivo educativo nazionale. Nel 2017 era stato nominato coordinatore nazionale dell’area calcio giovanile e scolastico Csen. Nell’aprile 2021 è stato nominato, per il quadriennio 2021-2024, delegato provinciale del Cip-Comitato italiano paralimpico di Messina, una nomina arrivata dopo due mandati consecutivi alla guida della delegazione provinciale della Fisdir (Federazione Sport disabili intellettivi e relazionali). C’è, però, una scelta alternativa: Giorgio potrebbe far parte della squadra come esperto a pagamento, la delega allo Sport resterebbe di competenza del sindaco, e ci sarebbe, a questo punto, un nome a sorpresa, al momento “top secret”. Si va verso questa soluzione...

Roberto Cicala è, invece, una delle pedine più preziose sulla scacchiera dove Cateno De Luca prima, e ora Federico Basile, muovono le loro mosse. Ingegnere, proveniente dalla Ionica (è nato a Santa Teresa di Riva), amico e fedelissimo dell’ex sindaco, era stato nominato proprio da De Luca, nell’estate del 2018, esperto per le politiche informatiche e, successivamente, consigliere di amministrazione dell’Amam. Poi, il passaggio alla presidenza della nuova società partecipata, la Patrimonio Spa. Cicala ha svolto un ruolo importante di raccordo, assieme ai vertici di Sicilia Vera e di Sud chiama Nord, nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale e per la Regione siciliana. Anche in questo caso, la scelta non sarebbe sorprendente e rientrerebbe in quel percorso di continuità tra le Giunte De Luca e Basile, più volte evidenziato dal nuovo sindaco.

Domani il quadro sarà definito e Basile presenterà i nuovi assessori, nel corso di una conferenza stampa, già indetta per le 9,30, che precederà di un’ora l’incontro con la nuova deputazione nazionale e regionale, invitata dal sindaco a un primo confronto sugli impegni da assumere nell’interesse generale di Messina.

