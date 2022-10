Omicidio Portogallo-Cannavò a Camaro, a dicembre inizierà il processo a Costantino

Inizierà il 14 dicembre prossimo il processo in Corte d'assise per il duplice omicidio Portogallo-Cannavò di Camaro San Luigi del 2 gennaio scorso. La Procura di Messina ha chiesto e ottenuto dal gip Fabio Pagana il giudizio immediato per il presunto killer Claudio Costantino, che quel giorno sparò secondo l'accusa diversi colpi con una pistola semiautomatica calibro 9 per 21, arma che ha dichiarato di aver "tolto di mano" ad uno dei due uccisi nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Una pistola che non si è mai ritrovata. A Costantino, dopo il lungo incidente probatorio che si è svolto in questo mesi, il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e la sostituta Giulia Falchi, i magistrati che hanno condotto le indagini di carabinieri e polizia, contestano il duplice omicidio e il porto illegale di una pistola.

