Rifiuti a Messina, dal Pnrr 53 milioni per realizzare tre impianti

Due certezze e un paio di concrete speranze. Messina fa i pieno di soldi nel bando del Ministero della Transizione ecologica che, attraverso il Pnrr, punta a arricchire e ammodernare il parco degli impianti per la gestione dei rifiuti in Italia. Dando uno sguardo alla graduatoria pubblicata dal Ministero il 30 settembre si può anticipare che la Società di regolamentazione rifiuti Area metropolitana che comprende 48 comuni più il capoluogo potrà contare su 53 milioni di euro di finanziamenti. La SRR, a febbraio scorso aveva proposto diversi interventi che, accompagnati da livelli di progettazione elevati in termini di premialità ed in termini di punteggio, oggi occupano i primi posti della graduatoria stilata dalla commissione di valutazione.

