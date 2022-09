Messina, soccorsi 700 migranti al Molo Norimberga: interessati anche altri porti

Sono in corso le ormai consuete operazioni di gestione ed accoglienza migranti al Molo Norimberga di Messina, dopo un evento di soccorso in mare avvenuto, ieri sera, nelle acque dinanzi Siracusa. Ad essere soccorso un peschereccio con circa 700 migranti. A Messina è sopraggiunta, stamattina alle 8, la nave Natale De Grazia della Guardia Costiera con 240 migranti.

Sono stati interessati anche i porti di Catania, Siracusa ed Augusta.

Ci sono in corso accertamenti per verificare nazionalità (la maggior parte è costituita da egiziani, poi un siriano ed un sudanese). I minori non accompagnati sembrerebbero 67. Nessuna donna. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Messina, vedono il consueto coinvolgimento del Comune di Messina, delle forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto, Usmaf, Asp, 118, Croce Rossa, volontari, e di tutte le altre forze impegnate in operazioni divenute ormai abitudinarie al porto di Messina.

