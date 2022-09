Politiche sociali a Messina approvato il programma del Centro Helen Keller

Approvato il programma delle attività 2022 e liquidato l'anticipo del contributo annuo al Centro regionale Helen Keller dell'Unione italiana ciechi e Scuola cani guida di Messina. Il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali - servizio Fragilità e povertà - ha disposto la liquidazione di 440.550 euro all'Ente. Si tratta del 60 per cento del contributo annuale, fissato dalla legge regionale n 16 del 10 agosto 2022 (variazioni di bilancio) in complessivi 734.168 euro, importo per il quale è stato disposto l'impegno in bilancio nell'esercizio finanziario 2022.

Il saldo sarà versato dopo la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dal Centro per la realizzazione delle attività previste. «La Regione - sottolinea l'assessore alla Famiglia e alle politiche sociali, Antonio Scavone - sostiene una struttura, unica nel suo genere e di altissima professionalità, che aiuta le persone non vedenti e ipovedenti a ritrovare la propria autonomia. Una risorsa di grande valore sociale, a disposizione di coloro che vivono questa condizione in tutto il Paese».

Il Centro è nato a Messina per volontà dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e della Regione Siciliana, istituito con legge regionale del 30 aprile 2001.

© Riproduzione riservata