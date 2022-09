Messina, avvio anno scolastico: Atm potenzia le corse feriali e festive

Nell’ambito della programmazione del servizio di trasporto pubblico reso da Atm S.p.A sono state inserite 22 nuove corse nei giorni feriali e 11 nelle giornate festive della linea 1 Shuttle 100. Ad annunciare l’implementazione del servizio il presidente dell’Azienda Trasporti, Giuseppe Campagna “con l’obiettivo - ha sottolineato - di andare incontro alle esigenze della popolazione scolastica al fine di ridurre i tempi di attesa alle fermate cittadine dei bus, e conseguentemente l’affollamento sui mezzi pubblici. A beneficiarne non soltanto gli studenti ma tutta l’utenza, in quanto la frequenza è pari a sette minuti negli orari di punta”, ha concluso Campagna.

In merito alle iniziative di ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico il sindaco Federico Basile ha sottolineano che “è un ulteriore passo decisivo verso il miglioramento della qualità della vita dei messinesi - ha detto Basile - e un input che lanciamo ancora una volta alla cittadinanza a preferire il mezzo pubblico piuttosto che le auto proprie, perché è questa, la buona pratica comportamentale che contribuisce a rigenerare tutto il contesto di un asse strategico portando decoro, benessere e qualità della vita”.

Il presidente Campagna ha aggiunto che anche il servizio tranviario beneficerà di questa attività di implementazione “non appena sarà ultimata l’attività di revamping delle vetture e la riqualificazione della linea tranviaria”.

“L’iniziativa messa in campo da Atm di concerto con l’Amministrazione comunale - ha concluso l’Assessore ai Rapporti con l’Azienda Trasporti Messina e alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello - non può che essere apprezzata, in quanto è rivolta principalmente agli studenti e alle loro famiglie, ma anche all’intera nostra comunità cittadina. Auspico che questo sia un segnale determinante per un cambio di rotta nelle nostre abitudini in merito a come muoversi quotidianamente. Questo è il nostro obiettivo, lavorare - ha spiegato l’Assessore Mondello - ad ampio raggio dai mezzi pubblici, alla gestione delle soste, alle isole pedonali, ai parcheggi di interscambio, alla gestione degli ingressi nel centro urbano con un’unica volontà, migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere la nostra città ecosostenibile”.

