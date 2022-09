Il sindaco Basile: «Ecco i primi 100 giorni di Me»

«Ecco cosa abbiamo fatto in questi primi cento giorni». È un lungo elenco, quello stilato dal sindaco Federico Basile, e c’è un po’ di tutto, anche se è evidente che il clima di campagna elettorale permanente abbia condizionato l’andamento dei lavori dell’Amministrazione e del Consiglio comunale. Una campagna elettorale che, con i risultati odierni, si è chiusa definitivamente. Almeno si spera...

Quelli che Basile ha definito i “Cento giorni di Me” cominciano da quel Piano assunzioni sul quale i suoi oppositori lo hanno accusato di voler strumentalizzare il tema a fini elettorali. «Abbiamo avviato le procedure per le assunzioni nel Comune di Messina di 616 unità e nelle società partecipate per 319, complessivamente 935 nuovi dipendenti». E questo è il primo punto. Poi, «sono stati assunti 30 giovani funzionari a valere sui fondi React». Più di questo, secondo Basile, un ente locale non avrebbe potuto fare: «Noi lo abbiamo potuto fare perché in questi anni sono stati messi in sicurezza, grazie al “salva Messina”, i conti di Palazzo Zanca e delle sue società collegate». La rimodulazione del Piano di riequilibrio economico-finanziario pluriennale è un atto che s’inserisce in questo scenario.

Vediamo gli altri punti. «Avvio delle procedure di acquisto per il secondo Palagiustizia», e questa è tra le notizie più recenti, con la decisione di acquisire i palazzi dell’ex Banco di Roma e dell’ex Cassa di Risparmio, destinandoli ad ospitare gli uffici giudiziari attesi da decenni.

