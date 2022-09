Capo d’Orlando, festa della Patrona e fiera d’autunno: si torna alla normalità

Ritorna all’antico la festa della patrona Maria Santissima di Capo d’Orlando dopo due anni di emergenza pandemica che ha imposto alcune restrizioni ai fedeli.

In questi giorni il Comitato ed il parroco, padre Nello Triscari, hanno completato la pianificazione degli eventi religiosi, e non, che cominceranno una settimana prima del giorno della festa che, come è noto, è il 22 ottobre prossimo.

Oltre agli eventi religiosi che culmineranno nella processione che trasferirà la statuetta della Madonnina dal santuario, in cima al colle del promontorio, alla chiesa Cristo Re nel pieno centro storico della città (si tratta del momento davvero più sentito dai fedeli ndc), ci saranno quelli commerciali con la fiera d’autunno.

Palazzo Europa, per questo, ha già pianificato l’occupazione del suolo pubblico da parte delle bancarelle e degli ambulanti che potranno occuparlo solo nei giorni 21 e 22 ottobre.

Le vie concesse per l’allestimento dei banchi sono quest’anno la centrale via Crispi, la via Piave, Vittorio Veneto, Letizia, Trieste, Roma, Vittorio Emanuele, Nino Bixio. È fatto obbligo, però, di lasciare libera la sede centrale della carreggiata in modo da consentire l’accesso agli eventuali mezzi di emergenza nonché i marciapiedi per consentire l’accesso alle abitazioni. La Via Crispi inoltre sarà riservata alla vendita dei fiori e piante ornamentali.

